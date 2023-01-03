США не хочуть швидкої поразки РФ, - політолог Магда
Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, вважає, що США бояться випустити ситуацію з-під контролю, бо після програшу Росії у війні Китай захопить Зауралля та встановить вплив на держави, які там утворяться
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми розуміємо, що справжнім арсеналом демократії є США, які мають свою логіку, і у них логіка російсько-українського протистояння укладається у протистояння між США та Китаєм. І я, на жаль, бачу, що Сполучені Штати не хочуть швидкої поразки Російської Федерації, бо вони бояться, що у такому разі ситуація вийде з-під їхнього контролю і Китай захопить Зауралля та встановить вплив на держави, які там утворяться. І потім буде собі сам вирішувати, як налагоджувати на тих територіях постросійське життя. Тобто Китаю потрібна Росія як сировинний прибуток, тому Пекін не буде діяти в одній упряжці з Заходом у питанні примусу РФ до миру", - пояснив політолог.
Євген Магда додав, що Росія занадто велика і має ядерну зброю для того, щоб її можна було якось затиснути, навіть найбільшими у світовій історії санкціями проти неї.
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