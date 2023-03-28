США не надаватиме РФ дані про свої ядерні сили після демаршу Москви з договору про СНО
Сполучені Штати Америки заявили, що не будуть ділитися даними в межах ключової угоди про контроль над ядерними озброєннями після заяви Росії, що вона не буде цього робити
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву чиновника Пентагону та речника Ради національної безпеки.
Згідно з ключовим договором про контроль над ядерними озброєннями країни обмінювалися даними про свої ядерні сили.
Рішення Москви не надавати інформацію було ухвалено після того, як Володимир Путін призупинив участь Росії у договорі СНО.
Це був єдиний двосторонній договір, що залишився між двома найбільшими ядерними державами світу. США рішуче засудили призупинення участі Росії, яке речник РНБ назвав юридично недійсним.
"Вчора ми мали подальшу взаємодію з Росією, наполягаючи на тому, що до кінця місяця має відбутися обмін даними за останні шість місяців. Згідно з договором, ми обмінюємося даними на високому рівні", – заявив помічник міністра оборони з питань космічної політики Джон Пламб на слуханнях у підкомітеті Палати представників.
Він зазначив, що Росія відповіла відмовою, тому США у межах дипломатичного контрзаходу не будуть надавати цю інформацію у відповідь.
"Ми продовжимо вивчати, які дипломатичні контрзаходи є доречними. Ми намагаємося збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії, але продовжувати демонструвати, якими, на нашу думку, мають бути дії відповідальної ядерної держави", – сказав Пламб.
Речник РНБ назвав рішення не надавати дані у відповідь на дії Росії законним контрзаходом, спрямованим на те, щоб заохотити Росію повернутися до дотримання договору, і зазначив, що відмова Росії обмінятися цими даними буде порушенням договору, що додасться до вже наявних порушень нею договору СНО.
- Нагадаємо, 28 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про тимчасове припинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- У держдепі США наголосили, що заявлене Росією призупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння є юридично недійсним.
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