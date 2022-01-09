США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу РФ, - Пентагон

Про це Кірбі написав у twitter.

Таким чином, він відреагував на оприлюднену NBC інформацію, що Білий дім готовий обговорити з Росією можливість скорочення військової присутності на сході Європи.

"Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі", - написав Кірбі.

