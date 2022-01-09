США не скорочуватимуть чисельність військ у Європі на вимогу РФ, - Пентагон
Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США не мають наміру скорочувати чисельність військ у Європі на вимогу Росії
Про це Кірбі написав у twitter.
Таким чином, він відреагував на оприлюднену NBC інформацію, що Білий дім готовий обговорити з Росією можливість скорочення військової присутності на сході Європи.
"Телеканал NBC повідомляє про заходи, які США розглядають напередодні переговорів з Росією. Можу однозначно заявити: ми не розглядаємо скорочення військ у Європі або зміну позиції з цього питання. Ми також не розглядаємо зміни чисельності військ у країнах Балтії та Польщі", - написав Кірбі.
- Нагадаємо, 8 січня газета The Washington Post повідомила, що одним з ключових пунктів на переговорах РФ з НАТО буде питання розміщення ракет і масштабів військових навчань в Європі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе