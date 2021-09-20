США не визнали "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає ZN.ua.

"Російські парламентські вибори 17-19 вересня відбулися в умовах, які "не сприяють вільному та справедливому процесу", - зазначив Прайс.



Він закликав Росію поважати права людини і основні свободи та зупинити кампанію тиску на громадянське суспільство, опозицію та ЗМІ.

"Застосування російським урядом законів "про екстремістські організації", "іноземних агентів", "небажані організації" значно обмежили політичний плюралізм і не дали можливість народу Росії скористатися своїми правами", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що обмеження з боку уряду Росії не дозволили Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Парламентської асамблеї спостерігати за виборами.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.