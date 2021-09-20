США не визнали "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму
Сполучені Штати Америки не визнають проведення виборів до Держдуми РФ "на суверенній території України"
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає ZN.ua.
"Російські парламентські вибори 17-19 вересня відбулися в умовах, які "не сприяють вільному та справедливому процесу", - зазначив Прайс.
Він закликав Росію поважати права людини і основні свободи та зупинити кампанію тиску на громадянське суспільство, опозицію та ЗМІ.
"Застосування російським урядом законів "про екстремістські організації", "іноземних агентів", "небажані організації" значно обмежили політичний плюралізм і не дали можливість народу Росії скористатися своїми правами", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що обмеження з боку уряду Росії не дозволили Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) та її Парламентської асамблеї спостерігати за виборами.
"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
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