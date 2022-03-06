США обговорюють з Польщею можливість передачі Україні винищувачів
США працюють з Польщею над можливістю передачі Варшавою винищувачів Україні, а також проводять консультації з іншими союзниками
Про це CNN повідомив представник Білого дому.
Ще раніше президент України Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб країни Східної Європи відправили винищувачі в Україну. Наразі, рамках переговорів США визначають, які можливості могли б надати для Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки.
У виданні наголошують, що відправка винищувачів в Україну є суверенним рішенням, яке повинна прийняти будь-яка країна.
"Необхідно опрацювати безліч логістичних питань, в тому числі те, як літаки будуть перекинуті з Польщі в Україну", – зауважує представник Білого дому.
- Нагадаємо, 28 лютого українська сторона повідомила, що пілоти прибули до Польщі, аби отримати військові літаки від партнерів з ЄС. Український парламент повідомляв, що Європа відправила Києву загалом 70 винищувачів, у тому числі 28 МіГ-29 з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії. Однак пізніше уряди декількох європейських країн заперечили таку можливість.
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