США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону
Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що у США очікують роз'яснень Росії щодо нових військових навчань біля кордонів України
Про це Прайс сказав під час брифінгу 11 січня, передає Еспресо.TV.
"Ми вважаємо, що в цьому випадку деескалація означала б повернення російських військовослужбовців до казарм, щоб ці навчання припинилися, або їх пояснили, а також повернули важке озброєння до місць звичайного зберігання", - сказав Прайс.
Він наголосив, що будь-які законні військові навчання РФ повинні бути прозорими. Прайс зазначив, що росіяни стягнули війська та техніку до українських кордонів протягом останніх декількох місяців. На його думку, це було зроблено "з метою залякування та примусу".
За словами представника Держдепартаменту, головне занепокоєння США - це те, що РФ може вдатися до сценарію, який був у 2014 році, коли росіяни "вигадували химерні пояснення та виправдання, чому їм треба перетнути український кордон".
Водночас США прагнуть зробити все можливе для дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі і будуть реагувати на російську агресію до тих пір, поки вона триватиме. Зокрема, вимагати, щоб Росія покинула окупований Крим.
"Спроба анексії Криму - це те, на що ми реагуємо з 2014 року, і там діють санкції, і будуть діяти, і будуть заходи щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за її агресію до тих пір, як оскільки ця агресія зберігається", - сказав Прайс.
- Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.
- Заступниця держсекретаря США Нуланд заявила, що Росія підготувала план внутрішнього саботажу й дестабілізації в Україні.
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