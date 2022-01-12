Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону

США очікують від Росії пояснень щодо нових військових навчань у чотирьох областях біля українського кордону

12 січня, 2022 середа
10:50
війна з Росією росія танк

Офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що у США очікують роз'яснень Росії щодо нових військових навчань біля кордонів України

Про це Прайс сказав під час брифінгу 11 січня, передає Еспресо.TV.

"Ми вважаємо, що в цьому випадку деескалація означала б повернення російських військовослужбовців до казарм, щоб ці навчання припинилися, або їх пояснили, а також повернули важке озброєння до місць звичайного зберігання", - сказав Прайс.

Він наголосив, що будь-які законні військові навчання РФ повинні бути прозорими. Прайс зазначив, що росіяни стягнули війська та техніку до українських кордонів протягом останніх декількох місяців. На його думку, це було зроблено "з метою залякування та примусу".

За словами представника Держдепартаменту, головне занепокоєння США - це те, що РФ може вдатися до сценарію, який був у 2014 році, коли росіяни "вигадували химерні пояснення та виправдання, чому їм треба перетнути український кордон".

Водночас США прагнуть зробити все можливе для дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі і будуть реагувати на російську агресію до тих пір, поки вона триватиме. Зокрема, вимагати, щоб Росія покинула окупований Крим.

"Спроба анексії Криму - це те, на що ми реагуємо з 2014 року, і там діють санкції, і будуть діяти, і будуть заходи щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за її агресію до тих пір, як оскільки ця агресія зберігається", - сказав Прайс.
 

  • Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.
  • Заступниця держсекретаря США Нуланд заявила, що Росія підготувала план внутрішнього саботажу й дестабілізації в Україні.
 
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 



 

Новини
Світ
Росія
РФ
Держдепартамент США
російська агресія
США
Читайте також:
11 січня, 2022 вiвторок
"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України
російські військові в Казахстані
10 січня, 2022 понедiлок
"Може статися, що ОДКБ не встигне допомогти Токаєву": експерт заявив, що багато казахів проти чужих військ в країні
11 січня, 2022 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко попередила про рвучкий вітер і морози до -23°C
Київ
-13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.53
    Купівля 27.53
    Продаж 27.79
  • EUR
    Купівля 31.11
    Продаж 31.55
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
12 січня
12:09
Ялинку на Софійській площі почнуть розбирати 17 січня
12:08
Війна Росії з країнами НАТО майже немислима, - прем'єр-міністр Латвії
11:53
У Харківському метро обвалилася стеля: комісія з'ясовує причини
11:49
ДТП на Харківщині
На Харківщині зіштовхнулися два автомобіля: троє людей загинули, постраждали дві дитини
11:44
Дар'я Долідович та Світлана Андріюк (праворуч)
Олімпіада-2022: Зі збірної Білорусі за підтримку опозиції погнали двох спортсменок
11:37
Наталка Діденко
"Найближча ніч буде найхолоднішою": синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -24°C і штормовий вітер
11:35
Бангкок аеропорт
Таїланд запровадить збір із іноземних туристів
11:28
ґрати
Омбудсман: Росія переслідує 130 громадян України за політичними мотивами, з них 121 людина перебуває в ув'язненні
11:22
Ілля Супрун
На Донбасі загинув 23-річний випускник Львівської академії сухопутних військ. Відоме ім'я бійця
11:21
Віта Бортницька
За "фабрикацію справ" і "руйнування судової системи України": суддя Печерського райсуду Києва потрапила до бази "Миротворця"
11:13
премія "Оскар"
Уперше за три роки на церемонії вручення премії "Оскар" з'явиться ведучий
11:11
Еліна Світоліна
Світоліна назвала країни, які пропонували їй змінити громадянство
11:05
Саудівська Аравія
У Саудівській Аравії суд вперше публічно оприлюднив ім'я чоловіка, винного у сексуальних домаганнях
10:50
Петро Порошенко
"Коли Порох повернеться, в мить зима весною обернеться". Мережу підірвав реп про повернення п'ятого президента
10:40
Катерина Бондаренко
Експерша ракетка України вибула з Australian Open
10:28
Вакцинація
У Квебеку запровадять додатковий податок для невакцинованих від COVID-19
10:22
порт, судно, вугілля
До Одеси прибули два балкери зі 150,5 тис. тонн вугілля
10:10
Олександр Усик (праворуч) проти Ентоні Джошуа
Промоутер заявив, що Усик отримає за реванш з Джошуа великі гроші
09:59
Джо Байден
Байден вважає штурм Капітолія у 2021 році спробою держперевороту
09:58
Johnson & Johnson
У США виявили рідкісну побічну реакцію від вакцини Johnson & Johnson: може спричиняти кровотечі
09:40
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу розповів, коли може провести бій проти Ломаченка
09:28
Росія підготувала план внутрішнього саботажу й дестабілізації в Україні, - заступниця держсекретаря США Нуланд
09:22
Польща ЄС
Санкції є єдиною мовою, яку розуміє Путін, - МЗС Польщі
09:09
Новак Джокович
Тенісист-антивакцинатор Джокович пояснив, чому нагороджував дітей після того, як захворів на коронавірус
08:52
дорога, ожеледиця, зима
Українців попередили про можливі порушення руху транспорту через ожеледицю: встановлено жовтий рівень небезпеки
08:38
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти на Донбасі за добу заглушили 16 безпілотників ОБСЄ та 138 разів порушили "тишу"
08:33
В Україні росте кількість хворих: за добу зафіксували понад 7 тис. випадків коронавірусу, померло 193 людини
08:27
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Ф'юрі звинуватив Усика у вживанні допінгу
08:19
Валерій Залужний
Будемо захищати нашу землю до останньої краплі крові, - Залужний про можливе вторгнення РФ
08:00
Інфографіка
Реал Ліверпуль
"Барселона" - "Реал": де та коли дивитись Ель-Класико в Суперкубку Іспанії
07:53
ООС ЗСУ
Доба на фронті: окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
07:34
НБУ підвищив офіційний курс долара
07:15
коронавірус
В Україні починається нова хвиля COVID-пандемії, - НАН
2022, вiвторок
11 січня
22:58
Світовий банк
Глобальне зростання економіки сповільниться через COVID-19, інфляцію, та нерівність доходів: Світовий банк погіршив прогноз на 2022 рік
22:46
Блінкен Кулеба
Санкції проти РФ та зміцнення ЗСУ: Кулеба і Блінкен узгодили позиції по стримуванню російської агресії
22:42
COVID-сертифікати
У Бельгії COVID-сертифікати планують вважати дійсними лише за наявності бустерного щеплення
22:25
Навчання військових
Українські військові проводять біля окупованого Криму навчання гранатометних розрахунків
22:13
Роман Яремчук (у червоній формі) та Ілля Забарний
Українець Яремчук повернувся до тренувань у "Бенфіці" після коронавірусу
22:10
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бої, є жертви
21:54
Тарас Козак
Прибуток в $10 млн: підсанкційний нардеп Козак в 2020 році володів нафтовидобувною компанією в РФ, - Слідство.Інфо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV