Росія підготувала план внутрішнього саботажу й дестабілізації в Україні, - заступниця держсекретаря США Нуланд

Про це Нуланд сказала у вівторок, 11 січня, під час брифінгу.



"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Росія накопичила 100 тис. військових на кордонах України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором для України. Росія вивергнула дезінформацію і брехню про Україну, США і про НАТО, щоб виправдати свої дії", - заявила Нуланд.



За її словами, Україна дала чітко зрозуміти, що прагне лише до мирного, демократичного та європейського майбутнього, і США підтримують ці прагнення. Крім того, Україна не має намірів створювати загрози для РФ, однак саме Росія продовжує вести війну та окупацію.



Нуланд наголосила, що НАТО також не створює жодних загроз для РФ, допоки Росія не вирішить створити загрозу.



"НАТО є оборонним союзом, єдиною метою якого є захист своїх членів", - наголосила Нуланд.



Вона зазначила, що питання вступу в НАТО вирішують лише країни, які мають намір вступити до Альянсу, та члени союзу.



"Сполучені Штати не прийматимуть жодних рішень ні про Європу без Європи, ні про Україну без України, ні про НАТО без НАТО", - запевнила Нуланд.



Заступниця держсекретаря зазначила, що прогрес у вирішенні конфлікту може відбутися лише завдяки дипломатії, і США зацікавлені у переговорах з Росією. За її словами, конфлікт не потрібен зараз ні світу, ні самій РФ, зокрема під час кризи пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочався основний раунд переговорів США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що можливе вторгнення Росії до України стане вироком для НАТО і найбільшою поразкою для західних партнерів.



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