США оголосили про нові санкції щодо ФСБ РФ та КВІР Ірану

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Сьогодні ми оголошуємо санкції щодо Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ, за відповідальність або співучасть, пряму чи опосередковану, відповідальність за накази, контроль чи іншу причетність до неправомірного затримання громадян США за кордоном", - повідомили представники уряду США.

Посадовці наголосили, що ФСБ "неодноразово брала участь в арешті, розслідуванні та затриманні протизаконно утримуваних у Росії громадян США. Більше того, російські державні ЗМІ публічно визнали причетність ФСБ до арешту та розслідування неправомірного затримання громадян США".

Санкції також оголошені щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ще чотирьох осіб, яких асоціюють із цією організацією. За словами посадовців, це тільки перший раунд санкцій, передбачений Указом президента Байдена.

Ці особи (фізичні та юридичні – ред.) в Росії та Ірані намагалися використати американців для політичного впливу або домагатися поступок від Сполучених Штатів. Ці дії загрожують стабільності та цілісності міжнародної політичної системи, а також загрожують безпеці громадян США та інших осіб за кордоном, додали вони.

Держдепартамент США визнав журналіста газети The Wall Street Journal Евана Гершковича "неправомірно затриманим" Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника – Вашингтон раніше вносив Росію до списку країн, де існує загроза захоплення громадян США державою.

Гершковичу загрожує до 20 років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві. Багато експертів припускають, що журналіста хочуть обміняти на одного з громадян Росії, арештованого однією з країн Заходу.