МЗС РФ відхилило запит США про консульські відвідини заарештованого журналіста WSJ Гершковича
МЗС РФ відхилило запит посольства США про консульські відвідини журналіста WSJ, якого заарештували у справі про шпигунство
Про це пишуть російські ЗМІ.
Окрім того, стало відомо, що 27 квітня старшого дипломата посольства США викликали в МЗС, де йому вручили ноту протесту "через провокаційні кроки" установи.
Заявляється, що таким чином МЗС Росії відреагувало на відмову США видавати візи журналістам міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який прилетів до Нью-Йорка для участі в роботі Ради безпеки ООН.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- А президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
- Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.
- 17 квітня посла США в Росії Лінн Трейсів вперше пустили до заарештованого журналіста WSJ Гершковича.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.99
-
EUR
Купівля 40.9Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе