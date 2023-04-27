Про це пишуть російські ЗМІ.

Окрім того, стало відомо, що 27 квітня старшого дипломата посольства США викликали в МЗС, де йому вручили ноту протесту "через провокаційні кроки" установи.

Заявляється, що таким чином МЗС Росії відреагувало на відмову США видавати візи журналістам міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який прилетів до Нью-Йорка для участі в роботі Ради безпеки ООН.