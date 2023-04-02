За затриманим у РФ журналістом стежили російські силовики, - WSJ

Про це мовиться в матеріалі WSJ.

У середу 29 березня в російському Єкатеринбурзі затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Зазначається, що на одному з завдань за автором стежили кілька російських співробітників служби безпеки, деякі з яких записували його пересування на камеру і тиснули на джерела, щоб ті не розмовляли з ним. Він припускав, що його телефон прослуховується. Під час іншої поїздки, до західного регіону Пскова, його також переслідували і знімали на камеру невідомі чоловіки.

Стверджується, що в середу, коли він приїхав до Єкатеринбурга, телефон Гершковича був під'єднаний до GPS-відстеження, який дозволяв колегам бачити його пересування. Знайомий журналіста проїхав повз його квартиру, однак вікна були темні, а на дзвінок у двері ніхто не відповідав.

"Наступного ранку російським журналістам вдалося помітити, як Гершковича проводжали повз сходову клітку з головою під піджаком і в мішкуватих синіх джинсах", - поінформували журналісти.