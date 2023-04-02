За затриманим у РФ журналістом стежили російські силовики, - WSJ
За затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби
Про це мовиться в матеріалі WSJ.
У середу 29 березня в російському Єкатеринбурзі затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Зазначається, що на одному з завдань за автором стежили кілька російських співробітників служби безпеки, деякі з яких записували його пересування на камеру і тиснули на джерела, щоб ті не розмовляли з ним. Він припускав, що його телефон прослуховується. Під час іншої поїздки, до західного регіону Пскова, його також переслідували і знімали на камеру невідомі чоловіки.
Стверджується, що в середу, коли він приїхав до Єкатеринбурга, телефон Гершковича був під'єднаний до GPS-відстеження, який дозволяв колегам бачити його пересування. Знайомий журналіста проїхав повз його квартиру, однак вікна були темні, а на дзвінок у двері ніхто не відповідав.
"Наступного ранку російським журналістам вдалося помітити, як Гершковича проводжали повз сходову клітку з головою під піджаком і в мішкуватих синіх джинсах", - поінформували журналісти.
- Нагадаємо, ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
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