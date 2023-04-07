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РФ висунула журналісту WSJ Гершковичу обвинувачення у шпигунстві, він заперечив провину

7 квітня, 2023 п'ятниця
18:48
Світ

Слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого раніше затримали в Єкатеринбурзі

Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві журналісту The Wall Street Journal, громадянину США Евану Гершковичу, якого раніше затримали в Єкатеринбурзі й заарештували в Москві.

Сам журналіст заперечив звинувачення.

У ТАСС зазначили, що Лефортовський суд заарештував журналіста Евана Гершковича у справі про шпигунство. Справу марковано грифом "цілком таємно".

Адвокат журналіста Данило Берман заявив, що представник захисту оскаржить вирок і вимагатиме від слідства ознайомлення з матеріалами.

  • Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
  • Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
Росія
журналісти
Шпигунський скандал
ФСБ
США
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