Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві журналісту The Wall Street Journal, громадянину США Евану Гершковичу, якого раніше затримали в Єкатеринбурзі й заарештували в Москві.

Сам журналіст заперечив звинувачення.

У ТАСС зазначили, що Лефортовський суд заарештував журналіста Евана Гершковича у справі про шпигунство. Справу марковано грифом "цілком таємно".

Адвокат журналіста Данило Берман заявив, що представник захисту оскаржить вирок і вимагатиме від слідства ознайомлення з матеріалами.