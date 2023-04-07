РФ висунула журналісту WSJ Гершковичу обвинувачення у шпигунстві, він заперечив провину
Слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві журналісту The Wall Street Journal Евану Гершковичу, якого раніше затримали в Єкатеринбурзі
Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.
Слідчі Федеральної служби безпеки Російської Федерації висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві журналісту The Wall Street Journal, громадянину США Евану Гершковичу, якого раніше затримали в Єкатеринбурзі й заарештували в Москві.
Сам журналіст заперечив звинувачення.
У ТАСС зазначили, що Лефортовський суд заарештував журналіста Евана Гершковича у справі про шпигунство. Справу марковано грифом "цілком таємно".
Адвокат журналіста Данило Берман заявив, що представник захисту оскаржить вирок і вимагатиме від слідства ознайомлення з матеріалами.
- Раніше ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.
- Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.
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