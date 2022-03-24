США оголосять санкції проти понад 300 депутатів російської Думи, - представник адміністрації Байдена
Сполучені Штати найближчим часом мають оголосити про нові санкції проти понад 300 депутатів російської Думи та понад 40 російських оборонних компаній
Про це повідомив журналістам CNN високопоставлений чиновник адміністрації президента США, передає Espreso.TV.
Посадовець додав, що ЄС і G7 також оголосять про нову ініціативу щодо ухилення санкцій, яка покликана запобігти обходу санкцій. Зазначається, що нові санкції частково унеможливлять здатність Центрального банку Росії розгортати міжнародні резерви, чітко даючи зрозуміти, що будь-які операції із золотом заборонені.
"Загальний меседж полягає в тому, що ми зробили історичні кроки у накладенні санкцій на Росію, тепер давайте переконаємося, що ми повністю їх узгодили та отримаємо максимальний ефект від вжитих заходів", – сказав чиновник.
Відповідаючи на запитання про очікувану спільну енергетичну стратегію США та ЄС, яка, як очікується, буде оголошена завтра, посадовці адміністрації не стали вдаватися в подробиці, але відповіли, що "це те, над чим ми працюємо протягом певного часу, і я думаю, що це буде значущий крок вперед з точки зору прискорення диверсифікації Європи від російського газу".
- Нагадаємо, порушення контрактів від ненадійного партнера. Німеччина відреагувала на вимогу Росії платити за газ у рублях
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