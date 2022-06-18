США передали Україні понад 16 тонн онкопрепаратів
Міністерство охорони здоров’я розвезло на склади 16,5 тонн лікарських засобів від США, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США", - йдеться у повідомленні.
У переліку препаратів є: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Езомепразол, Месалазин, Лансопразол, Прометазин, Палоносетрон, Третиноїн, Нінтеданіб.
Ліки отримали заклади в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями вони приїдуть до інших регіонів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе