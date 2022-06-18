США передали Україні понад 16 тонн онкопрепаратів

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Заклади охорони здоров’я почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США", - йдеться у повідомленні.

У переліку препаратів є: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Езомепразол, Месалазин, Лансопразол, Прометазин, Палоносетрон, Третиноїн, Нінтеданіб.

Ліки отримали заклади в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях. Найближчими днями вони приїдуть до інших регіонів.