Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерел американського видання, США направили військові літаки у бік Ірану після отримання інформації, що Тегеран нібито готує напад на Саудівську Аравію.

За даними WP розвіддані свідчать про готовність Ірану завдати ударів по цілях у Саудівській Аравії за допомогою безпілотників та балістичних ракет. А перекидання літаків стало демонстрацією військової сили та ілюстрацією важливості партнерства.

Водночас офіційний представник центрального командування збройних сил США Джо Буччіо заявив, що США віддані багаторічному стратегічному військовому партнерству із Саудівською Аравією, але відмовився коментувати цю інформацію.

"Ми не обговорюватимемо деталі операції", - сказав Буччіо.

У Саудівській Аравії перебуває близько 2,5 тис. американських військових. Відомо, що у регіоні також дислоковані винищувачі F-22.

1 листопада Саудівська Аравія попередила США про те, що Іран готується найближчим часом здійснити напад на неї та Ірак, бо прагне відвернути увагу населення від антиурядових протестів, які тривають понад місяць.

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