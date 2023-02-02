Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після вторгнення Росії в Україну США розширили санкції проти російських бізнесменів і компаній, пов’язаних із Володимиром Путіним.

Прокуратура США перевірить, чи законно витвори мистецтва були вивезені за кордон і наскільки законними було приймати переклади від олігархів. Йдеться про Романа Абрамовича, Віктора Вексельберга, Андрія Мельниченка. Серед списку є також український бізнесмен Ігор Коломойський.

Прокуратура вимагає від аукціонних будинків надати дані про попередні операції з бізнесменами. Влада США намагається знайти людей, які можуть допомагати бізнесменам обходити санкції.

Відомо, що розслідування веде прокуратура Південного округу Нью-Йорка спільно з KleptoCapture - федеральною оперативною групою контролю за виконанням санкцій проти Росії.

За даними джерел, прокурори перевіряють конкретні витвори мистецтва, які було продано бізнесменам багато років тому, а також низку об'єктів нерухомості.

30 грудня у The Guardian повідомили, що найбагатші російські олігархи втратили цього року майже $95 млрд на тлі санкцій, запроваджених Заходом проти Росії через війну в Україні.

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