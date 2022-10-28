США планують зняти з озброєння свою найпотужнішу ядерну авіабомбу
Пентагон має намір зняти з озброєння американської армії свою найпотужнішу ядерну авіабомбу B83−1 в рамках модернізації ядерної зброї
Про це йдеться у документі про національну оборонну стратегію США.
Зазначається, що США планують запровадити низку заходів для зменшення ролі ядерної зброї в стратегії країни й при цьому зберегти високу планку забезпечення партнерів і союзників ядерною зброєю. В рамках модернізації ядерної стратегії Штати вирішили вивести з експлуатації термоядерну авіабомбу B83-1.
Відомо, що вона була зроблена у 1970-х. Її потужність у 80 разів більша, ніж у бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі.
Крім того, США вирішили відмовитись також від програми створення крилатих ядерних ракет морського базування.
У документі також зазначається про плани затвердити повномасштабне оновлення ядерної тріади країни та посилити контроль над аналогічним озброєнням у світі.
- 27 жовтня у Politico зазначили, що США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб. США та союзники вирішили вдатися до заміни старішої зброї на новішу версію на різних сховищах у Європі через посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростального занепокоєння, що Заходу потрібно зробити більше, щоб утримати Москву від перетину цієї лінії.
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