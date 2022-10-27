США вирішили прискорити розміщення в Європі атомних бомб, - Politico
Сполучені Штати Америки прискорили розміщення більш точної версії своєї основної ядерної бомби B61-12 на базах НАТО в Європі
Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичну телеграму США та двох людей, знайомими з питанням.
Зазначається, що гравітаційна бомба B61-12 мала прибути на бази НАТО в Європу навесні 2023 року, але тепер її прибуття заплановане на грудень 2022 року.
США та союзники вирішили вдатися до заміни старішої зброї на новішу версію на різних сховищах у Європі через посилення напруженості через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні та зростального занепокоєння, що Заходу потрібно зробити більше, щоб утримати Москву від перетину цієї лінії.
Модернізація програми B61 відкрито обговорювалася в бюджетних документах і публічних заявах протягом багатьох років, і представники Пентагону заявили, що оновлення необхідне для забезпечення безпеки арсеналу.
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