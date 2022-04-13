Про це пише The Wall Street Journal.

Адміністрація Байдена намагається значно розширити розвідувальні дані, які вона надає українським силам, для того, аби вони могли атакувати військові підрозділи Москви на окупованих Росією Донбасі та Криму, що є частиною підтримки США, яка також включає новий пакет допомоги безпеці з більш важким озброєнням, - пише видання.

Нові вказівки розвідці з’явилися після того, як Білий дім оголосив, що дасть $800 млн додаткової допомоги Києву, включаючи артилерію, бронетранспортери та гелікоптери, щоб допомогти українським силам стримати великий наступ Росії зі Сходу, який очікується найближчими днями.

Рішення поділитися розвідувальними даними та надати артилерію свідчить про зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту, і воно було ухвалене після кількох тижнів, як Київ просив союзників США та Північноатлантичного договору надати танки, літаки та інше важке озброєння.



Проте США наразі утримаються від надання розвідувальних даних, які б дозволили українцям завдавати ударів по цілях на території Росії. Вашингтон прагне зменшити ризик розширення конфлікту.

"У міру розвитку конфлікту ми будемо коригуватися", – сказав представник американської розвідки.



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