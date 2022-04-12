США поки не підтверджують використання армією РФ хімзброї в Україні, - Блінкен

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми ведемо прямі консультації з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося. Так що це реальна проблема", - сказав Блінкен журналістам.

Агентство додає, що якщо підтвердиться, що в Україні застосовувалася хімічна зброя, то це може вплинути на реакцію Заходу.

11 квітня полк "Азов" заявив, що Росія використала отруйну речовину проти військових та цивільних в Маріуполі.

Британія разом з партнерами перевірять деталі використання хімзброї в Україні та вимагатимуть відповіді від Путіна.

В Маріуполі постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження перебувають у відносно задовільному стані.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вважає, що атаку армії РФ отруйною речовиною рано класифікувати як хімічну атаку.