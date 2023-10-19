США пом'якшили нафтові санкції проти Венесуели, висунувши вимогу

Про це інформує Reuters.

Міністерством фінансів США надали нову ліцензію Венесуелі, яка є частиною ОПЕК і зазнала санкцій з 2019 року, щоб вона могла добувати й продавати нафту на своїх вибраних ринках протягом наступних пів року без будь-яких обмежень.

Американський державний секретар Ентоні Блінкен похвалив президента Венесуели Ніколаса Мадуро за його виборчі кроки, але сказав, що у нього є термін до кінця листопада, щоб почати скасовувати заборони на опозиційних претендентів на пост президента, а також випускати політичних ув’язнених і незаконно утримуваних американців.

Старший представник Державного департаменту, який не хотів називати своє ім’я, сказав, що санкції можуть бути знову посиленими, якщо Мадуро не виконає потрібні дії.

США досягли цих кроків після місяців переговорів, де вони виставили Венесуелі умови щодо організації демократичних виборів, якщо вона хоче, щоб деякі, але не всі, суворі санкції, які були накладені за президентства Дональда Трампа, були скасовані.

Лідер правлячої партії Венесуели Хорхе Родрігес, який очолює делегацію уряду на переговорах з опозицією, сказав на державному каналі, що зменшення санкцій матиме вплив на всю нафтову сферу: "Можливість для будь-якої особи чи компанії приїхати до Венесуели з метою інвестування повністю відкрита".

Що передувало

17 жовтня опозиція і уряд Мадуро підписали угоду про гарантії для виборів під наглядом міжнародних спостерігачів, які повинні пройти у другій половині 2024 року. Але угода не включала того, що Мадуро погодився дозволити кандидатам від опозиції, яким було заборонено займати державні посади, брати участь у виборах.

Блінкен сказав, що США дотримуються старого зобов’язання надавати зняття американських санкцій у відповідь на конкретні дії, спрямовані на організацію конкурентоспроможних виборів і повагу до прав людини та фундаментальних свобод.

Нові кроки США зменшили деякі санкції, але залишили чинними багато інших обмежень. Попри це, кроки Штати можуть знову надати Венесуелі доступ до десятків нафтових компаній, які припинили або обмежили свою діяльність у країні.

Що відомо про санкції на нафту Венесуели

США наклали суворі санкції на Венесуелу, щоб покарати уряд Мадуро після його переобрання у 2018 році, яке Штати та інші західні уряди визнали неправдивим. З 2019 року американські санкції забороняли державному нафтовому господарству країни PDVSA експортувати на свої ринки.

Зняття санкцій передбачає видання шестимісячної ліцензії, що дозволяє видобуток, продаж і експорт венесуельської нафти та газу без обмежень щодо клієнтів або пунктів призначення, а також іншої ліцензії, що дозволяє укладати контракти з Minerven - венесуельською державною компанією з видобутку золота.

Однак Мінфін США попередив, що готовий скасувати ці ліцензії в будь-який час, якщо представники Мадуро не виконають своїх зобов’язань в угоді з опозицією.

США шукають способи збільшити світовий потік нафти, щоб вплинути на високий ринок, спричинений санкціями проти Росії та рішеннями ОПЕК+ про зменшення видобутку. Але шанси на те, що експорт Венесуели зможе компенсувати ці зменшення, малі, якщо не буде значного зростання інвестицій у руйнований нафтовий сектор країни, кажуть експерти.