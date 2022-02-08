США продадуть Тайваню зброї на $100 млн
Щоб протидіяти Китаю, Тайвань закупить у США системи протиракетної оборони на $100 млн
Про це із посиланням на Агентство оборонної співпраці США передає Reuters.
Тайвань закупить американські товари й послуги для "підтримки й покращення" протиповітряної системи оборони "Патріот".
"Це дозволить підвищити безпеку отримувача та сприятиме збереженню політичної стабільності, військового балансу, економіці та прогресу у регіоні", - повідомили в Агентстві оборонної співпраці.
Контракт має набути чинності протягом місяця.
"Пропонований продаж відповідає американським національним, економічним та безпековим інтересами, сприяючи постійним зусиллям отримувача із модернізації його збройних сил та підтримки належних оборонних можливостей", - йдеться у повідомленні.
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