США пропонують допомогу Японії після землетрусу
Сполучені Штати постійно на зв’язку з владою Японії після землетрусу та готові надати необхідну допомогу для подолання його наслідків
Про це йдеться в заяві президента США, яку опублікував Білий дім.
"Моя адміністрація підтримує контакти з японськими офіційними особами, і Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народу", - зазначив Байден.
Він наголосив, що держави як близькі союзники мають коріння глибокої дружби, яка об’єднує обидва народи.
- Уранці понеділка, 1 січня, у Японії стався землетрус магнітудою 7,6 бала за шкалою Ріхтера, у результаті чого загинули щонайменше чотири людини. Мешканців низки префектур попередили про загрозу цунамі та закликали евакуюватися
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