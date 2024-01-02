США пропонують допомогу Японії після землетрусу

Про це йдеться в заяві президента США, яку опублікував Білий дім.

"Моя адміністрація підтримує контакти з японськими офіційними особами, і Сполучені Штати готові надати будь-яку необхідну допомогу японському народу", - зазначив Байден.

Він наголосив, що держави як близькі союзники мають коріння глибокої дружби, яка об’єднує обидва народи.