США розмістять свої війська й техніку в Данії
19 грудня Данія і США досягли оборонної угоди, яка дозволить американським солдатам і військовій техніці базуватися на території європейської країни
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території Данії.
Про 10-річну угоду було оголошено після того, як цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.
"Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії", - сказала Фредеріксен на пресконференції.
Угода, переговори щодо якої Данія та США почали вести в лютому 2022 року, буде підписана пізніше цього тижня та набуде чинності приблизно через рік, коли буде прийнято необхідне законодавство, додала прем'єрка.
- У понеділок, 18 грудня, у Вашингтоні США та Фінляндія підписали договір Defence Cooperation Agreement (DCA) про оборонне співробітництво, що дозволить силам США перебувати й тренуватися на фінській території.
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