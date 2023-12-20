США розмістять свої війська й техніку в Данії

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території Данії.

Про 10-річну угоду було оголошено після того, як цього місяця Сполучені Штати підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.

"Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії", - сказала Фредеріксен на пресконференції.

Угода, переговори щодо якої Данія та США почали вести в лютому 2022 року, буде підписана пізніше цього тижня та набуде чинності приблизно через рік, коли буде прийнято необхідне законодавство, додала прем'єрка.