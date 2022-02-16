США скеровують військових на навчання НАТО до Словаччини
На навчання НАТО "Удар шаблі" у Словаччині вирушили 2 тис. військових США
Про це пише Reuters.
Американські військові дорогою до Словаччини 15 лютого прибули з Німеччини до Чехії.
Також учасницями навчань Альянсу стануть Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Німеччина. За словами міністра оборони Словаччини, вони давно заплановані та не пов'язані з ескалацією військової агресії проти України.
У навчаннях візьмуть участь близько 2 тис. військових і 600 одиниць техніки США, а також майже 1300 солдатів зі Словаччини. Навчання відбудуть у Зволені, розташованому за 300 км від українського кордону. Після завершення заходів американські військові повернуться на бази в Німеччині.
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