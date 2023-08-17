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США схвалили продаж Ізраїлем протиракетної системи Arrow 3 Німеччині

17 серпня, 2023 четвер
09:49
Світ Ізраїль

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлем своєї системи протиракетної оборони Arrow 3 для Німеччини, яка може знищувати балістичні ракети за межами атмосфери

Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, керівника міністерства оборони Еяля Заміра і голову управління оборонних досліджень і розробок Деніеля Голда.

Система Arrow 3 є частиною багаторівневої системи ПРО Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших. Вона використовує метод "влучити - вбити" для перехоплення ворожих ракет. Угода оцінюється в 4,3 млрд доларів.

Повідомляється, що це буде рекордна оборонна угода Ізраїлю в історії.

Ізраїль і Німеччина підпишуть лист-зобов’язання, щоб офіційно затвердити угоду, і використають 600 млн доларів, які вже виділені, для початку проєкту. Потім Ізраїль, Німеччина та IAI уточнять деталі угоди й отримають необхідні парламентські дозволи.

Повний контракт планується підписати до кінця 2023 року.

  • У серпні 2020 року Ізраїль та США завершили успішне випробування передової системи протиракетної оборони Arrow 2.
  • У лютому 2021 року Ізраїль заявив, що разом зі США розробляє нову протиракетну систему Arrow-4.  
Ізраїль
Німеччина
ППО
США
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