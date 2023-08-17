США схвалили продаж Ізраїлем протиракетної системи Arrow 3 Німеччині
Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлем своєї системи протиракетної оборони Arrow 3 для Німеччини, яка може знищувати балістичні ракети за межами атмосфери
Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, керівника міністерства оборони Еяля Заміра і голову управління оборонних досліджень і розробок Деніеля Голда.
Система Arrow 3 є частиною багаторівневої системи ПРО Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших. Вона використовує метод "влучити - вбити" для перехоплення ворожих ракет. Угода оцінюється в 4,3 млрд доларів.
Повідомляється, що це буде рекордна оборонна угода Ізраїлю в історії.
Ізраїль і Німеччина підпишуть лист-зобов’язання, щоб офіційно затвердити угоду, і використають 600 млн доларів, які вже виділені, для початку проєкту. Потім Ізраїль, Німеччина та IAI уточнять деталі угоди й отримають необхідні парламентські дозволи.
Повний контракт планується підписати до кінця 2023 року.
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