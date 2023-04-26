США стежать за співпрацею РФ і Північної Кореї у військовій сфері
Сполучені Штати пильнують, щоб Північна Корея не надавала Росії летальної зброї
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
За його словами, офіційні Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про імовірну військову співпрацю РФ і КНДР.
"Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії, - ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї", - наголосив Ведант Пател.
- У січні представниця США при Раді безпеки ООН заявила, що Іран і Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.
- Згодом США передали в Комітет Радбезу ООН із питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера для застосування у війні проти України.
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