Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

За його словами, офіційні Сполучені Штати занепокоєні повідомленнями про імовірну військову співпрацю РФ і КНДР.

"Ми раніше відкрито говорили про постачання боєприпасів із КНДР (до Росії, - ред.), тож ми продовжимо приділяти пильну увагу цьому, зокрема, передачі летальної допомоги з Північної Кореї", - наголосив Ведант Пател.