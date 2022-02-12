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США та Британія забирають своїх військових інструкторів з України

12 лютого, 2022 субота
20:49
війна з Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився тимчасово вивести з території України бійців Нацгвардії Флориди

Про це сьогодні, 12 лютого 2022 року, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, інформує Еспресо.TV.

Він зауважив, що рішення було продиктоване турботою про безпеку цих військових і міркуваннями "найбільшої завбачливості".

"Ми віддані нашим відносинам зі Збройними Силами України", - додав Кірбі.

160 службовців Нацгвардії Флориди перебували в Україні з листопада й працювали інструкторами для українських колег.

"Вони залишають Україну і будуть переведені до інших місць в Європі", - йдеться у відповідній заяві Пентагону.

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Також 12 лютого ж Держдепартамент США наказав виїхати з посольства у Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади. Причиною є постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій, повідомили в посольстві.

Уряд США вважає, що нове вторгнення Росії можливе вже найближчим часом.

Аналогічне ріщення щодо виведення на якийсь час з України власних військових наставників, що тренували ЗСУ, прийняла також сьогодні, 12 лютого, Велика Британія.

Британські війська, які допомагають у навчанні в Україні, залишать країну в ці вихідні, 12-13 лютого, заявив міністр збройних сил Джеймс Гіппі, наголошуючи, що Росія може почати атаку "без попередження". Слова британського міністра наводить лондонська газета The Guardian.

"В Україні не буде британських військ, якщо там буде конфлікт (з Росією - ред.)", - сказав Гіппі. 


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Британія
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Велика Британiя
інструктори
Сполучені Штати Америки
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