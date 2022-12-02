США та Франція обіцяють притягнути РФ до відповідальності за Україну
Байден і Макрон пообіцяли притягнути Росію до відповідальності за злочини на українській землі
Про це інформує Reuters.
"Президенти Сполучених Штатів і Франції заявили, що притягнуть Росію до відповідальності за її дії в Україні, а Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо обмеження ціни на нафту, щоб скоротити експортні доходи Москви", - йдеться в повідомленні.
Джо Байден і Емманюель Макрон у спільній заяві після переговорів в Овальному кабінеті заявили, що вони віддані притягненню Росії до відповідальності "за широко задокументовані звірства та воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і її помічниками в Україні".
Президент Франції Макрон заявив, що продовжить розмову з Путіним, аби "спробувати запобігти ескалації та отримати дуже конкретні результати", наприклад, щодо безпеки атомних станцій в Україні
Байден також сказав, що готовий поговорити безпосередньо з Путіним про припинення війни - "якщо насправді є інтерес у тому, щоб він вирішив шукати спосіб покласти край війні", але немає жодних ознак того, що це станеться, адже той "ще не зробив цього".
Відомство нагадує, що у березні президент США назвав Путіна "різником, а лідер Кремля не може залишатися при владі".
- Нагадаємо, 30 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії проти України та виплати компенсації з арештованих активів РФ.
- Також 29 листопада на зустрічі міністрів юстиції країн G7 за участі України ухвалили "Берлінську декларацію" та домовилися координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.
- Франція почала працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.
- В Гаазі обговорили створення Офісу прокурора, який відповідатиме за розслідування злочинів РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.57Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе