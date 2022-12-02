США та Франція обіцяють притягнути РФ до відповідальності за Україну

Про це інформує Reuters.

"Президенти Сполучених Штатів і Франції заявили, що притягнуть Росію до відповідальності за її дії в Україні, а Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо обмеження ціни на нафту, щоб скоротити експортні доходи Москви", - йдеться в повідомленні.

Джо Байден і Емманюель Макрон у спільній заяві після переговорів в Овальному кабінеті заявили, що вони віддані притягненню Росії до відповідальності "за широко задокументовані звірства та воєнні злочини, скоєні як її регулярними збройними силами, так і її помічниками в Україні".

Президент Франції Макрон заявив, що продовжить розмову з Путіним, аби "спробувати запобігти ескалації та отримати дуже конкретні результати", наприклад, щодо безпеки атомних станцій в Україні

Байден також сказав, що готовий поговорити безпосередньо з Путіним про припинення війни - "якщо насправді є інтерес у тому, щоб він вирішив шукати спосіб покласти край війні", але немає жодних ознак того, що це станеться, адже той "ще не зробив цього".

Відомство нагадує, що у березні президент США назвав Путіна "різником, а лідер Кремля не може залишатися при владі".

Нагадаємо, 30 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочинів агресії Росії проти України та виплати компенсації з арештованих активів РФ.

Також 29 листопада на зустрічі міністрів юстиції країн G7 за участі України ухвалили "Берлінську декларацію" та домовилися координувати співпрацю заради розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

Франція почала працювати з міжнародними партнерами, в тому числі з Україною, над пропозицією створити спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

В Гаазі обговорили створення Офісу прокурора, який відповідатиме за розслідування злочинів РФ.

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