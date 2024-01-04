Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ США та Південна Корея провели спільні навчання із застосуванням важкого озброєння поблизу кордону з КНДР

США та Південна Корея провели спільні навчання із застосуванням важкого озброєння поблизу кордону з КНДР

4 січня, 2024 четвер
12:58
Світ США, Південна Корея

Південнокорейські та американські війська провели спільні тижневі військові навчання із застосуванням важкого озброєння поблизу кордону з Північною Кореєю

Про це інформує Reuters

Вказано, що спільні навчання механізованої піхотної бригади південнокорейської армії та бронетанкової бригади армії США мали на меті за допомогою імітації ворожої агресії перевірити та підвищити бойову готовність військових. 

Навчання розпочались 29 грудня 2023 року і тривали до 4 січня 2024 року. У них брали участь понад 110 одиниць великої бойової техніки, включно з танками південнокорейської армії, зенітна артилерія і бойові землерийні машини за підтримки американських штурмовиків і бойових броньованих машин. 

У КНДР назвали ці навчання "безрозсудними військовими маневрами" та висміяли Південну Корею за підтримку "амбіцій Вашингтона, коли у неї немає шансів на перемогу або виживання".

  • Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та Південна Корея планують розробити спільні принципи ядерного захисту до середини 2024 року та створити інтегровану систему для стримування загрози КНДР. 
КНДР
Південна Корея
США
Читайте також:
Китай та США
2 січня, 2024 вiвторок
"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
Павло Клімкін
3 січня, 2024 середа
Клімкін пояснив, чому Захід зволікає з наданням Україні далекобійної зброї
полонені
4 січня, 2024 четвер
Найбільший обмін: Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.74
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 січня
14:07
На фото: Альфонсо Москато
Сицилійський співак випустив пісню на підтримку України
14:00
OPINION
Олексій Панич
Що таке справедлива мобілізація?
13:57
Ексклюзив
НАТО
РФ перевіряє поляків та НАТО на здатність реагувати, - авіаційний експерт Криволап про ракету, яка залетіла до Польщі
13:57
Оновлено
ракета
РФ ударила по промисловому об'єкту в Кропивницькому: є загиблий і травмовані
13:47
ЗСУ, мобілізація
В Україні за ухилення від мобілізації відкрито 9 тис. кримінальних справ, 2600 із них уже в судах
13:44
ожеледиця
Дощ та мокрий сніг майже по всій Україні. У Києві на дорогах ожеледиця, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 січня
13:37
Оновлено
Су-34
В ГУР підтвердили, що на аеродромі у Челябінську згорів російський винищувач Су-34
13:30
Оновлено
РФ обстріляла Дніпропетровщину й Донеччину: є загиблий і поранені
13:24
На фото: Ірина Гатун
Акторка Гатун, яка зіграла в номері "Кварталу 95" мешканку Скадовська, потрапила до бази "Миротворець"
13:24
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ повідомило, що росіяни заборонили інспекцію кількох реакторних залів ЗАЕС. В Енергоатомі прокоментували
13:14
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 6 людей, більше ніж 130 постраждали
13:00
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Біля Бахмута РФ буде намагатися повернути позиції, які відбили Сили оборони України, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
12:55
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла колишню чемпіонку US Open та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA
12:53
На фото: Laliko співає пісню дружини пса Патрона
У "Кварталі 95" заявили, що не порушували авторські права на пісню "Соколята"
12:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українці критикують телемарафон за рожеві картинки війни, а Україна та Росія здійснили найбільший на сьогодні обмін полоненими. Акценти світових ЗМІ 4 січня
12:21
поранений окупант
На ТОТ України лікарні переповнені російськими пораненими: окупантам з легкими травмуваннями відмовляють у лікуванні, - ГУР
12:17
Андрій Ніколаєнко суд
Нардепу Ніколаєнку, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині, змінили запобіжний захід
12:16
LED лампа
Укрпошта оголосила нову хвилю програми обміну старих ламп на LED
12:09
На фото: Брітні Спірс
Брітні Спірс заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію
12:07
OPINION
Данило Лубківський
ООН знову намагається прирівняти агресора і жертву
11:47
Оновлено
НАТО
Рада Україна - НАТО 10 січня збереться на надзвичайне засідання у відповідь на масовані удари РФ
11:42
шрифт Брайля
Для школярів у 2023 році надрукували 30 тис. підручників шрифтом Брайля, ще 37 тис. виготовлять цьогоріч
11:29
Оновлено
РФ завдала ракетного удару по Снігурівці на Миколаївщині: поранено 4 людей, серед них неповнолітня
11:23
СБУ спільно зі спецслужбою Молдови затримала учасників міжнародного угруповання, яке вивозило ухилянтів
11:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 січня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
11:13
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
11:04
Комітет з питань нацбезпеки
Комітет ВР з питань нацбезпеки за участю Залужного й Умєрова розпочав розгляд законопроєкту про мобілізацію
11:03
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0301
Чергове загострення в Авдіївці: начальник МВА Барабаш розповів про ймовірний план наступу окупантів
10:53
PR
Найкращі мультфільми 2023 на SWEET.TV
10:52
В Україні через негоду знеструмлено 95 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 4 січня
10:45
Під час закупівлі нового типу спецнавушників Міноборони запобігло переплаті майже 12 млн грн
10:44
Тимофій Милованов
Милованов запропонував проводити мобілізацію через лотерею або жеребкування. У ЗСУ відреагували
10:00
OPINION
Сергій Руденко
"Квартал" vs Скадовськ. Жарти закінчилися
09:57
оператор "Київстар"
Російські хакери перебували в системі "Київстар" принаймні з травня 2023 року, – департамент кібербезпеки СБУ
09:23
Оновлено
Іран
В Ірані пролунали вибухи біля могили генерала Сулеймані: загинули понад 80 людей
09:15
Ракетоносій "калібрів"
РФ завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
08:55
Оновлено
ЗСУ протягом минулої доби знищили 780 окупантів, 28 ворожих артсистем та 21 бороньовану машину, - Генштаб
08:40
москва пожежа
На вулиці майже -30 °С: у Москві через пожежу три райони залишилися без опалення та електропостачання, - росЗМІ
08:32
Дмитро Кулеба
"Ми віримо в план А": Кулеба заявив, що в України немає плану на випадок зупинки допомоги Заходу зброєю
08:00
OPINION
Карл Волох
Для чого нам потрібні оці атаки на Бєлгород?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV