США та Південна Корея провели спільні навчання із застосуванням важкого озброєння поблизу кордону з КНДР

Про це інформує Reuters.

Вказано, що спільні навчання механізованої піхотної бригади південнокорейської армії та бронетанкової бригади армії США мали на меті за допомогою імітації ворожої агресії перевірити та підвищити бойову готовність військових.

Навчання розпочались 29 грудня 2023 року і тривали до 4 січня 2024 року. У них брали участь понад 110 одиниць великої бойової техніки, включно з танками південнокорейської армії, зенітна артилерія і бойові землерийні машини за підтримки американських штурмовиків і бойових броньованих машин.

У КНДР назвали ці навчання "безрозсудними військовими маневрами" та висміяли Південну Корею за підтримку "амбіцій Вашингтона, коли у неї немає шансів на перемогу або виживання".