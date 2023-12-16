США та Південна Корея розроблять спільні принципи ядерного захисту проти загрози КНДР
Сполучені Штати та Південна Корея планують розробити спільні принципи ядерного захисту до середини 2024 року та створити інтегровану систему для стримування загрози КНДР
Про це пише Yonhap.
"Іншими словами, ми погодилися завершити загальні вказівки щодо того, як стримувати загрози Північної Кореї та реагувати на них наступного року", - сказав перший заступник радника Сеула з національної безпеки Кім Те Хьо.
За його словами, керівні принципи охоплюватимуть цілий ряд питань, які стосуються обміну конфіденційною ядерною інформацією, створення відповідної системи безпеки, формулювання процедур консультацій щодо ядерної кризи, а також функціонування зв’язку на рівні лідерів у режимі реального часу.
Крім цього, планується, що США та Південна Корея також включать ядерні операції до спільних військових навчань наступного року.
- Сполучені Штати, Південна Корея та Японія в суботу, 9 грудня, погодили нові ініціативи щодо відповіді на загрози Північної Кореї.
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