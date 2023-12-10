США, Японія і Південна Корея запровадили нові спільні ініціативи через загрозу з КНДР

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

Зазначається, що радники з національної безпеки трьох країн зустрілися в Сеулі, коли Пхеньян заявив про плани розгорнути більше шпигунських супутників.

Салліван сказав, що зустріч була продовженням зобов’язань, викладених на тристоронньому саміті в Кемп-Девіді, організованому президентом Джо Байденом у серпні, де лідери США та їхніх двох ключових азійських союзників пообіцяли поглибити безпеку й економічну співпрацю.

"Ми також запустили нові тристоронні ініціативи для протидії загрозам, які представляє КНДР, від її кіберзлочинності та відмивання грошей у криптовалюті до безрозсудних випробувань космосу та балістичних ракет", - сказав Салліван журналістам.

Його японський колега Такео Акіба заявив, що "незаконна кібердіяльність" КНДР стала останнім викликом. Він сказав, що це є для Пхеньяна "джерелом коштів" для розробки ядерних ракет.

За словами радника з нацбезпеки США, скоординовані зусилля трьох країн будуть націлені на потенційні загрози економічного примусу, завершивши роботу над системою раннього попередження ланцюга поставок, узгоджену в Кемп-Девіді, щодо найважливіших мінералів і акумуляторних батарей.

Салліван додав, що країни продовжують виступати за мир і стабільність через Тайванську протоку і свободу судноплавства в Східному і Південнокитайському морях.

Що передувало

22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. За повідомленням державного інформаційного агентства Північної Кореї, супутник "Маліген-1" був виведений на орбіту за допомогою ракети "Чолліма-1", запущеної з космодрому Сохе.

Зазначається, що Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяну, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.

Після цього Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року та 26 листопада разом зі США і Японією провела спільні військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

28 листопада Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун зробив фотографії Білого дому, Пентагону та атомних авіаносців, пришвартованих на базі військово-морських сил США.

1 грудня Сполучені Штати внесли до санкційного списку 8 людей та одну організацію, зокрема через те, що КНДР запустила розвідувальний військовий супутник.

Тоді ж влада Північної Кореї наголосила, що розглядатиме будь-яке втручання в роботу своїх супутників як оголошення війни та застосує засоби стримування, якщо напад на її стратегічні активи буде неминучим. Пізніше у КНДР заявили про плани запустити найближчим часом більше "супутників-шпигунів" для збору інформації про військову діяльність своїх ворогів.