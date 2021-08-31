США та Україна підписали нову стратегічну оборонну рамкову угоду
Президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває у Вашингтоні з робочим візитом, розповів, що Україна і США підписали нову оборонну угоду
Про це президент повідомив у Twitter.
"Новий етап у співпраці і в оборонній сфері. Підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.
Відповідну угоду підписали очільник Пентагону та міністр оборони України Андрій Таран.
Документ передбачає впровадження оборонно-промислових реформ з метою підтримки устремлінь України в НАТО і поглиблення співпраці щодо безпеки в Чорному морі, кіберобороні і обміні між розвідками.
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