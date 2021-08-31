США та Україна підписали нову стратегічну оборонну рамкову угоду

Про це президент повідомив у Twitter.



"Новий етап у співпраці і в оборонній сфері. Підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.



Відповідну угоду підписали очільник Пентагону та міністр оборони України Андрій Таран.



Документ передбачає впровадження оборонно-промислових реформ з метою підтримки устремлінь України в НАТО і поглиблення співпраці щодо безпеки в Чорному морі, кіберобороні і обміні між розвідками.

Новий етап у співпраці в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021