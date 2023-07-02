США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії

Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міноборони США.

Зазначається, що винищувачі F-35A Lightning II з 354-тою авіабригадою прибули до Японії з бази Військово-повітряних Ейлсон, штат Аляска, для подальшої участі у багатонаціональних військових навчаннях Northern Edge 2023-2, що пройдуть у Тихоокеанському регіоні з 2 по 21 липня 2023 року.