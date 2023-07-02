США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії
На японську авіабазу Кадена прибули винищувачі США для участі в багатонаціональних військових навчаннях
Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міноборони США.
Зазначається, що винищувачі F-35A Lightning II з 354-тою авіабригадою прибули до Японії з бази Військово-повітряних Ейлсон, штат Аляска, для подальшої участі у багатонаціональних військових навчаннях Northern Edge 2023-2, що пройдуть у Тихоокеанському регіоні з 2 по 21 липня 2023 року.
- 30 червня стало відомо, що американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд.
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