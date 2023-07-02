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Головна Світ США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії

США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії

2 липня, 2023 неділя
18:10
Світ США Японія

На японську авіабазу Кадена прибули винищувачі США для участі в багатонаціональних військових навчаннях

Про це повідомляється на сайті Служби поширення візуальної інформації Міноборони США.

Зазначається, що винищувачі F-35A Lightning II з 354-тою авіабригадою прибули до Японії з бази Військово-повітряних Ейлсон, штат Аляска, для подальшої участі у багатонаціональних військових навчаннях Northern Edge 2023-2, що пройдуть у Тихоокеанському регіоні з 2 по 21 липня 2023 року.

  • 30 червня стало відомо, що американський державний департамент схвалив продаж винищувачів F-35, боєприпасів і супутнього обладнання Чехії в рамках угоди на суму до $5,62 млрд.
зброя
Японія
США
Військові новини
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