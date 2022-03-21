США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону

Про це повідомляє CNN, передає "Еспресо. TV".

Як сказав, сьогодні, 21 березня, під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, США ведуть "постійні дискусії" з іншими країнами щодо надання Україні "типів оборонних можливостей, які включають протиповітряну оборону великої дальності", яка б була зручною для української армії.

Це "активні консультації", - наголосив Кірбі.

Додамо, що минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Словаччину та Болгарію після участі в конференції міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Однією з тем зустрічі було передання Україні словацьких ППО С-300 в обмін на щось інше. Але ніякої угоди між Словаччиною та США не було оголошено.

Нагадаємо, США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal

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