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Головна війна з Росією США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону

США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону

21 березня, 2022 понедiлок
22:41
війна з Росією

США продовжують шукати потужні системи ППО, які можуть допомогти Україні самостійно "закрити небо".

Про це повідомляє CNN, передає "Еспресо. TV".

Як сказав, сьогодні, 21 березня, під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, США ведуть "постійні дискусії" з іншими країнами щодо надання Україні "типів оборонних можливостей, які включають протиповітряну оборону великої дальності", яка б була зручною для української армії.   

Це "активні консультації", - наголосив Кірбі.

Додамо, що минулого тижня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав Словаччину та Болгарію після участі в конференції міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Однією з тем зустрічі було передання Україні словацьких ППО  С-300 в обмін на щось інше. Але ніякої угоди між Словаччиною та США не було оголошено.

  • Нагадаємо, США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal

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ППО
США
закрите небо
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