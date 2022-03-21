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Головна війна з Росією США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal

США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal

21 березня, 2022 понедiлок
21:18
війна з Росією

США надісле частину радянського обладнання протиповітряної оборони, яке вони таємно придбали кілька десятиліть тому, щоб допомогти українським військовим у відбитті російських повітряних атак.

Таку інформацію поширило американське видання The Wall Street Journal, передає "Еспресо. TV".

Їх інформатор повідомив, що ця поставка включатиме системи СA-8 (Оса), які десятиліттями були в США, щоб ті могли вивчати технології, які використовуються російськими військовими і які Москва експортує по всьому світу.

Ця зброя знайома українським військовим, адже ми успадкували цей тип техніки після розпаду Радянського Союзу.

У Пентагоні відмовилися коментувати рішення США задіяти свій маловідомий арсенал радянської зброї.

Таємні покупки США привернули увагу громадськості в 1994 році, коли в аеропорту Хантсвілла в межах видимості великої магістралі було помічено масивний транспортний літак радянського виробництва. Пізніше стало відомо, що літак перевозив систему протиповітряної оборони С-300, яку США придбали в Білорусі в рамках таємного проекту за участю підрядника з Пентагону, який коштував 100 мільйонів доларів, за словами колишнього чиновника, який брав участь у місії.

С-300 з Білорусі не входять в число систем, які відправляю в Україну, сказав один американський чиновник.

Сполучені Штати сподіваються, що надання додаткової протиповітряної оборони дозволить Україні самостійно "закрити небо".

"Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та ключовими партнерами, щоб щодня надавати Україні нову допомогу, включаючи зенітні системи радянського чи російського походження та необхідні боєприпаси для їх застосування", – сказав американський чиновник.

  • Нагадаємо, обіцяні системи ППО надійдуть в Україну найближчими днями, - Данілов

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ППО
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