США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
США надісле частину радянського обладнання протиповітряної оборони, яке вони таємно придбали кілька десятиліть тому, щоб допомогти українським військовим у відбитті російських повітряних атак.
Таку інформацію поширило американське видання The Wall Street Journal, передає "Еспресо. TV".
Їх інформатор повідомив, що ця поставка включатиме системи СA-8 (Оса), які десятиліттями були в США, щоб ті могли вивчати технології, які використовуються російськими військовими і які Москва експортує по всьому світу.
Ця зброя знайома українським військовим, адже ми успадкували цей тип техніки після розпаду Радянського Союзу.
У Пентагоні відмовилися коментувати рішення США задіяти свій маловідомий арсенал радянської зброї.
Таємні покупки США привернули увагу громадськості в 1994 році, коли в аеропорту Хантсвілла в межах видимості великої магістралі було помічено масивний транспортний літак радянського виробництва. Пізніше стало відомо, що літак перевозив систему протиповітряної оборони С-300, яку США придбали в Білорусі в рамках таємного проекту за участю підрядника з Пентагону, який коштував 100 мільйонів доларів, за словами колишнього чиновника, який брав участь у місії.
С-300 з Білорусі не входять в число систем, які відправляю в Україну, сказав один американський чиновник.
Сполучені Штати сподіваються, що надання додаткової протиповітряної оборони дозволить Україні самостійно "закрити небо".
"Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та ключовими партнерами, щоб щодня надавати Україні нову допомогу, включаючи зенітні системи радянського чи російського походження та необхідні боєприпаси для їх застосування", – сказав американський чиновник.
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