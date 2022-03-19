Обіцяні системи ППО надійдуть в Україну найближчими днями, - Данілов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів, інформує Еспресо.TV.

"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні", - зазначив секретар Радбезу.

Нагадаємо, наступного тижня в Європу прибуде президент США Джо Байден, якого Петро Порошенко запросив у гості в Україну.

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