Обіцяні системи ППО надійдуть в Україну найближчими днями, - Данілов
Найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів, інформує Еспресо.TV.
"Вони публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і "Джавеліни", і протитанкові комплекси, це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони. І вони найближчим часом вже будуть на території нашої країни. Мова йде про дні", - зазначив секретар Радбезу.
- Нагадаємо, наступного тижня в Європу прибуде президент США Джо Байден, якого Петро Порошенко запросив у гості в Україну.
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