США, Велика Британія та Австралія створили партнерство в сфері безпеки
США, Велика Британія і Австралія створюють альянс Aukus
Про це повідомляє УП з посиланням на The Guardian.
Альянс був представлений президентом Джо Байденом і прем'єр-міністрами Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном на спільному онлайн-брифінгу.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що країни були "природними союзниками", і додав, що альянс створить "нове партнерство в сфері обороні".
Зазначається, що країни будуть працювати наступних 18 місяців над планом проєкту, який зробить Австралію сьомою країною в світі, яка матиме підводні човни з ядерними реакторами.
Як повідомляється, атомна енергетика дозволить австралійським човнам залишатися в морі до п'яти місяців і працювати тихіше, ніж існуючі дизельні судна класу Collins, що дозволить їм краще ухилятися від виявлення противником.
Австралія наполягає на тому, що у неї немає планів створювати ядерну зброю і що вона буде дотримуватися Договору про нерозповсюдження.
Партнерство включатиме узгодження регіональної політики і дій, а також велику інтеграцію збройних сил і оборонної промисловості. Також вона включатиме співпрацю щодо кібервійни і штучного інтелекту.
Формування Aukus створено під час зростання напруженості в Південно-Китайському морі і на Тайвані.
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