США від початку повномасштабної війни в Україні ввели 50 пакетів санкцій проти РФ, - Маркарова
Від початку повномасштабної агресії проти України, щодо Росії було вже запроваджено 50 санкційних пакетів
Про це розповіла надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю "Радіо Свобода".
За її словами, під санкції вже потрапили тисячі російських фізичних осіб та компаній.
"Звичайно, цього дуже мало. Але вчорашній пакет (запроваджений США 14 вересня – ред.) надзвичайно важливий. По-перше, ми закрили нарешті дуже багато прогалин у санкціонуванні військово-промислового комплексу Росії. Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку", – зазначила дипломатка.
Також Маркарова пояснила, як влада США працює над запровадженням нових санкцій.
"Кожна санкція має бути доведеною. Тому що кожна з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом із партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а стали підставою для майбутніх конфіскацій. І ми вже цим також займаємося. Тому під кожне прізвище, під кожну назву компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щоденно", – каже вона.
- 14 вересня США запровадили санкції проти понад 150 компаній та фізичних осіб, які залучені в постачанні американських та інших західних технологій і товарів до Росії, зокрема, шляхом обходу санкцій.
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