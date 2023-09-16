США від початку повномасштабної війни в Україні ввели 50 пакетів санкцій проти РФ, - Маркарова

Про це розповіла надзвичайний та повноважний посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За її словами, під санкції вже потрапили тисячі російських фізичних осіб та компаній.

"Звичайно, цього дуже мало. Але вчорашній пакет (запроваджений США 14 вересня – ред.) надзвичайно важливий. По-перше, ми закрили нарешті дуже багато прогалин у санкціонуванні військово-промислового комплексу Росії. Тобто не тільки досанкціонували компанії, які цим займаються, але й тих, хто постачає різні деталі, намагається допомогти ухилятися від санкцій, експортує електроніку", – зазначила дипломатка.

Також Маркарова пояснила, як влада США працює над запровадженням нових санкцій.

"Кожна санкція має бути доведеною. Тому що кожна з них може бути оскаржена в суді. А ми зацікавлені в тому разом із партнерами, щоб ці санкції не тільки встояли, а стали підставою для майбутніх конфіскацій. І ми вже цим також займаємося. Тому під кожне прізвище, під кожну назву компанії збирається велика доказова база. І тут ми працюємо, без перебільшення, щоденно", – каже вона.