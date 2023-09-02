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Головна Технології США виділять $15,5 млрд на підтримку переходу на електромобілі

США виділять $15,5 млрд на підтримку переходу на електромобілі

2 вересня, 2023 субота
05:56
Технології зарядні станції для електрокарів

Згідно з планом президента Джо Байдена «Інвестиції в Америку», більша частина грошей піде автовиробникам і постачальникам на переоснащення своїх заводів для виробництва електричних, гібридних і водневих електромобілів

Про це повідомляє Energy.gov.

Загалом 12 мільярдів доларів США (2 мільярди доларів у вигляді грантів і 10 мільярдів доларів США у вигляді позик) напряму підтримають проєкт з перетворення автомобільного виробництва на електромобілі легкого, середнього та важкого класу.

Решта 3,5 мільярда доларів підуть на розширення внутрішнього виробництва акумуляторів для електромобілів і національної мережі електрозаправок, а також матеріалів і компонентів для акумуляторів, які раніше імпортувалися з інших країн. Це другий транш фінансування матеріалів для акумуляторів і виробництва, які надало DOE.

За останні кілька років низка автовиробників і виробників акумуляторів поділилися планами щодо будівництва заводів з виробництва акумуляторів на території США. Хвиля оншоринга почалася, коли пандемія COVID-19 засмітила ланцюжки поставок і ускладнила отримання критично важливих матеріалів для акумуляторів, більшість із яких виробляється в Китаї. Ухвалення Закону про зниження інфляції в серпні 2022 року лише підштовхнуло вітчизняне виробництво — IRA рясніє стимулами для виробників, хоча Міністерству фінансів все ще потрібно надати вказівки щодо багатьох ініціатив законопроєкту.

Федеральні інвестиції у виробництво електромобілів і акумуляторів відповідають зобов’язанням адміністрації Байдена забезпечити американців високооплачуваними робочими місцями, особливо в таких консервативних штатах, як Джорджія, Північна Кароліна та Теннессі.

Виробники зможуть подати заявку на отримання грантів через Управління виробництва та ланцюгів постачання енергії Міністерства електрики або на бажане боргове фінансування через Управління позикових програм Міністерства електрики. Перевага надаватиметься компаніям із заводами в громадах з історією автомобільного виробництва та проєктам, які зобов’язуються виплачувати високу заробітну плату виробничим працівникам і дотримуватися колективних договорів.

  • Нагадаємо, у середині червня акції компанії Tesla, яка спеціалізується на випуску електрокарів, показали найбільший приріст в історії.
  • 20 серпня стало відомо, що у ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто.
екологія
електромобіль
США
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