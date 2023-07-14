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США викуповують у Тайваню списані ЗРК Hawk для передачі в Україну, - ЗМІ

14 липня, 2023 п'ятниця
17:41
Світ Зенитно ракетный комплекс Improved Hawk (MIM 23B)

США придбають у міноборони Тайваню списані зенітно-ракетні комплекси МІМ-23 Hawk, щоб надати їх Україні у рамках нового пакету військової допомоги

Про це пишуть China Times та Taiwan News.

Як зазначають джерела видань, мова йде про Phase III MIM-23 Hawk, які були зняті з озброєння армії Тайваню в червні. 

Повідомляється, що консультації з посадовими особами урядів США й Тайваню призвели до угоди між двома країнами. Тоді було вирішено, що після закупівлі Штатами ракети будуть відправлені українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та авіацією на малих висотах.

Міністерство національної оборони Тайваню не надало додаткових коментарів. Там заявили, що зброя утилізується відповідно до власних правил. Згідно з цими правилами надлишки військової продукції не можуть бути продані, за винятком особливих обставин, які затверджує міністерство.

Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3), для якої мають щонайменше 13 батарей і 39 радарів цієї системи. 

Довідково: MIM-23 HAWK – це американський зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії, розроблений компанією Raytheon. Він прийнятий на озброєння у 1960 році й з того часу пройшов декілька програм модернізації. Має три покоління: Phase I, Phase II та Phase III. Спочатку комплекс розробляли для знищення літаків, пізніше його доопрацьовано для перехоплення ракет. Вони були на озброєнні великої кількості європейських країн, серед яких Греція, Нідерланди, Франція, Німеччина та інші. За даними ВПС Тайваню, ракети Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків. 

  • 9 червня США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, зокрема системи ППО HAWK і ракети, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та безпілотні авіаційні системи Puma.

Україна
зброя
Тайвань
Війна з Росією
США
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