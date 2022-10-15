Про це повідомляє The Washington Post.

Джерела американського видання стверджують, що США наполягають на збільшенні обсягів фінансової допомоги для України від ЄС. Зокрема, у мінфіні США незадоволені невідповідністю масштабу взятої на себе ЄС відповідальності за фінансове становище України та реального стану справ.

Співрозмовники WP стверджують, що 12 жовтня міністр фінансів Джанет Єллен знову наголосила на необхідності швидкої виплати прямих грошових платежів, а не кредитів, які необхідно погасити, для допомоги економіці України. Коментарі Єллен були завуальованим посиланням на ЄС, який майже повністю надав допомогу в кредит.

Також під час зустрічі світових фінансових лідерів у Вашингтоні Єллен неодноразово закликала колег із ЄС до прискорення надання Україні підтримки, а також збільшення її обсягів.

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас і швидко виконати свої зобов'язання перед Україною, а також активізуватися, щоб зробити ще більше", - сказала Єллен.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС планує погодити новий транш військової допомоги Україні вже 17 жовтня та збільшити підтримку до понад $3 млрд.

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