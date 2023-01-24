Про це повідомляє CNN.

За словами двох неназваних американських високопосадовців, адміністрація Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Наразі у Білому домі намагаючись з’ясувати, наскільки Пекін обізнаний з цими транзакціями.

Джерела CNN в американській та європейських розвідках повідомили, що це обладнання містить бронежилети та шоломи, але не передбачає більш потужної військової допомоги, про яку просила Росія.

За словами одного з американських чиновників, передача обладнання РФ викликає занепокоєння, але на даному етапі Вашингтону не ясно, чи знає про це центральний уряд. Деякі офіційні особи США вважають, що уряду Китаю відомо про передачу обладнання і він має вжити заходів, щоб припинити постачання.

Очікується, що це питання стане предметом обговорення під час візиту держсекретар Ентоні Блінкена до Китаю, який має розпочатися 5 лютого.

CNN підкреслює, що якщо адміністрація Байдена дізнається, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу Росії, або свідомо дозволяє таку допомогу, США повинні будуть вирішити, якою має бути відповідь на такі дії.

Починаючи з перших днів повномасштабної війни РФ проти України, помічники президента США Джо Байдена неодноразово попереджали Китай про наслідки, якщо Пекін вирішить підтримати Росію в конфлікті.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 5-6 лютого здійснить візит до Пекіна та зустрінеться з новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Видання Politico пише, що серед питань порядку денного буде війна в Україні.

У МЗС Китаю заявили, що покладають на візит Ентоні Блінкена до Пекіна великі надії.

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