США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон
Сполучені Штати схвалили дозвіл Ізраїлю на продаж системи протиповітряної оборони "Праща Давида" на прохання Фінляндії, що стане першим випадком передання цього озброєння за кордон
Про це пише The Times of Israel.
Фінляндія оголосила про бажання придбати систему "Праща Давида" ще у квітні, на наступний день після вступу до НАТО. Але цей крок потребував схвалення США, з якими Ізраїль спільно розробив систему.
Вартість угоди, підписання якої очікується найближчими днями, становить близько 316 мільйонів євро.
"Праща Давида" виробництва Rafael Advanced Defense Systems здатна перехоплювати ракети і снаряди на відстані до 300 кілометрів. Ізраїль використовує її з 2017 року як систему середнього рівня у межах комплексу протиракетної оборони.
Перший успішний бойовий пуск системи відбувся у травні 2023 року під час контртерористичної операції "Щит і стріла".
Раніше США також схвалили продаж Німеччині ізраїльської системи протиракетної оборони "Хец-3" (Arrow-3) у межах контракту вартістю чотири мільярди євро.
- 1 січня американське видання Axios, повідомило, що Біньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.
- У лютому прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вивчає можливість надання Україні військової допомоги та передачі системи ППО "Залізний купол".
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