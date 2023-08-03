США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон

Про це пише The Times of Israel.

Фінляндія оголосила про бажання придбати систему "Праща Давида" ще у квітні, на наступний день після вступу до НАТО. Але цей крок потребував схвалення США, з якими Ізраїль спільно розробив систему.

Вартість угоди, підписання якої очікується найближчими днями, становить близько 316 мільйонів євро.

"Праща Давида" виробництва Rafael Advanced Defense Systems здатна перехоплювати ракети і снаряди на відстані до 300 кілометрів. Ізраїль використовує її з 2017 року як систему середнього рівня у межах комплексу протиракетної оборони.

Перший успішний бойовий пуск системи відбувся у травні 2023 року під час контртерористичної операції "Щит і стріла".

Раніше США також схвалили продаж Німеччині ізраїльської системи протиракетної оборони "Хец-3" (Arrow-3) у межах контракту вартістю чотири мільярди євро.