США ввели санкції проти представників судової системи Грузії через причетність до корупції 

Про це йдеться в повідомленні на сайті держдепу США.

"Сьогодні державний департамент США публічно запроваджує проти Міхеїла Чинчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе візові обмеження за розділом 7031(c) через їхню причетність до значної корупції", – зазначено в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У держдепі пояснюють, що ті, проти кого застосували санкції, зловживали своїм становищем голів судів і членів Вищої ради юстиції Грузії, підриваючи верховенство права та віру суспільства в судову систему Грузії. Відповідно до введених обмежень, згадані особи, а також члени їхніх найближчих родин не мають права в'їзду у США.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати всіх грузин у підтримці демократії та верховенства права та продовжуватимуть сприяти притягненню до відповідальності тих, хто зловживає державною владою заради особистої вигоди. Ми підтримуємо всіх суддів, які мають чесність і мужність діяти неупереджено та незалежно", – йдеться в повідомленні.