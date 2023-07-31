США й Австралія планують створити спільний розвідувальний центр

Про це йдеться у спільному документі за підсумками 33-ї австралійсько-американської міністерської консультації (AUSMIN).

Відомо, що у консультації взяли участь глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони цієї країни Річард Марлес, державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остіна.

Як зазначається, сторони засудили "незаконну та аморальну" війну РФ проти України та знову закликали Росію "негайно, повністю і беззастережно" вивести свої війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів України.

Окрім цього, США й Австралія засудили використання Росією продовольства як зброї, включаючи рішення припинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі та атаки на експортну інфраструктуру України. Також учасники консультації закликали всіх, хто має вплив на Росію, особливо Китай, використати його, аби припинити війну.

Зокрема обидві країни погодилися створити до 2024 року об'єднаний розвідувальний центр у рамках австралійської військової розвідки DIO (Defence Intelligence Organisation).

Очікується, що центр сприятиме "подальшому зміцненню багаторічної співпраці між австралійською розвідкою та розвідувальним управлінням міністерства оборони США у питаннях, що становлять спільний стратегічний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні".