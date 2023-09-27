США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні

Про це під час брифінгу сказав прессекретар Метт Міллер, пише Reuters.

"Іран повинен вжити заходів щодо деескалації, якщо він хоче зменшити напруженість і створити простір для дипломатії. Лише за останні кілька тижнів ми бачили, як Іран робить усе, аби підірвати здатність МАГАТЕ виконувати свою роботу. Тож якщо Іран справді серйозно налаштований на кроки з деескалації, перше, що він міг би зробити, це співпрацювати з МАГАТЕ", – заявив Міллер.

Зазначається, що його коментарі стали другими за останні дні, коли Штати критикують Іран за його рішення заборонити численним інспекторам МАГАТЕ працювати в країні, перешкоджаючи нагляду ООН за атомною діяльністю Тегерана.



США та багато їхніх західних союзників побоюються, що ядерна програма Ірану може бути прикриттям для розробки ядерної зброї. Водночас Іран заперечує наявність таких амбіцій.



Міллер сказав, що кроки, про які він говорив як про потенційну прелюдію до відновлення американсько-іранських переговорів, прямих чи непрямих, мали відношення до іранської ядерної програми. Проте додаткових деталей прессекретар Держдепу не надав.

Однак на запитання, чи мав він на увазі, що Іран повинен вжити всіх подібних кроків, яких прагнуть Штати, перш ніж Вашингтон погодиться на прямі чи непрямі переговори з Тегераном, він відповів: "Я цього не кажу".