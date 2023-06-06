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Блінкен: Іран не може і не отримає ядерної зброї

6 червня, 2023 вiвторок
05:56
Світ Ентоні Блінкен

У США наразі та надалі здійснюватимуть усі можливі кроки, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю. Це може загрожувати безпеці всього Близькосхідного регіону

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен сказав на заході, організованому Американсько-ізраїльським комітетом зі зв'язків з громадськістю (AIPAC).

За його словами, іранський режим "регулярно погрожує стерти ізраїльтян із лиця землі" та загрожує безпеці всього Близькосхідного регіону, тож зобов’язання США захищати Ізраїль "є непохитним і не обговорюється".

"Він (Іран, - ред.) експортує свою агресію по всьому регіону й навіть за його межами, зокрема шляхом надання російській армії дронів, які та використовує для вбивства цивільних та руйнування інфраструктури в Україні. Натомість Росія надає Ірану високотехнологічне озброєння", - зауважив держсекретар США.

Тож через це "Іран не може отримати, і не отримає ядерної зброї", й для цього Вашингтон готовий застосовувати шлях дипломатії разом із економічним тиском та стримуванням, наголосив Блінкен.

"Якщо ж Іран відкидає шлях дипломатії, то, як неодноразово давав зрозуміти президент Байден, розглядаються всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю", – додав американський дипломат.

Постачання Іраном зброї в Росію

РФ продовжує активно використовувати іранські дрони-камікадзе типу "Шахед" для атак території України. Натомість в Ірані хизуються, що "шахеди" змогли "змінити правила гри" війни в Україні. Хамзе Ґаландарі, голова відділу зовнішніх зв’язків міністерства оборони Ірану, заявив, що минулого року зброя іранського виробництва була ефективною, маючи на увазі безпілотники-камікадзе.

Також Росія розглядає можливість запуску виробництва іранських дронів у Білорусі.

Своєю чергою Сполучені Штати Америки бачать ознаки поглиблення російсько-іранського військового партнерства в намаганні Москви отримати нові партії Shahed. За оцінками Америки, Росія використала придбану партію з 400 дронів і прагне придбати додаткові безпілотники для застосування у війні в Україні.

Зокрема, маршрут Каспійським морем став частіше використовуватися для перевезення безпілотників, патронів і мінометних снарядів у співпраці між Іраном і РФ.

Україна також звинувачує Іран у постачанні озброєння росіянам. Так, Володимир Зеленський звернувся до іранського народу із закликом припинити підтримку російського терору в Україні. На що Іран вкотре відкинув звинувачення.

Вже 29 травня Верховна Рада України погодила введення санкцій проти Ірану на 50 років. Документ передбачає повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану й на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни. А також припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану.

А 5 червня ЗМІ оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії, зокрема артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру. Зазначається, що договір на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".

Росія
Іран
ядерна зброя
ядерна безпека
безпілотник
США
Ентоні Блінкен
ядерна небезпека
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