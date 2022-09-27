Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Валерій Чалий.

"Я вважаю, що проблема в тому, що Вашингтон веде лінію закритого спілкування з Росією. Вони думають, що це допоможе, вони залишають для Путіна особисто і його групки якісь шляхи відходу. Таку шпарину вони завжди залишали для них. Але зараз це не шпарина, це ціле вікно можливостей насправді для Путіна просто припинити війну", - сказав він.

На думку дипломата, російський диктатор боїться більше не зовнішніх загроз, а внутрішніх, тому він намагається тримати під контролем Російську Федерацію.

"Але з точки зору суто своїх внутрішніх завдань втримання контролю над Росією Путін поки бачить загрози більше всередині, ніж зовні. Парадоксально, але всі його реакції у зв'язку з цими рішеннями про референдуми й погрози, вони ще пов'язані з тим, що на нього тиснуло ще більш радикальне крило, ніж він", - зазначив Валерій Чалий.

Український дипломат переконаний, що США не будуть публічно робити заяви про радикальні дії щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Так от ніяких офіційних заяв особисто по Путіну не буде, хоча звісно чим він відрізняється від терористів, – я не знаю. Це очевидно, що він такий самий", - додав він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін перейшов до погроз ядерною зброєю та заявив, що РФ у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Білий дім назвав безвідповідальною риторику Путіна та попередив, що у разі застосування зброї масового знищення РФ зазнає "тяжких наслідків".

У Сполучених Штатів Америки є чіткий план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї, але Вашингтон відмовився назвати подробиці щодо того, яким чином США зреагують на застосування Путіним ядерної зброї.

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