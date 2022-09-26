Про це держсекретар США Ентоні Блінкена сказав в інтерв'ю CBSNews.

"Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю", - зауважив він.

На запитання, чи білий дім контактував із кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен сказав: "Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти".

Він вважає, що "в Путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край. Якщо Росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна".

Проте держсекретар відмовився назвати подробиці щодо того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак наголосив, що в адміністрації США є чіткий план.

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