США збільшують військову присутність у Європі. Подробиці

Про це повідомляє Nordjyske.

Оборонна угода передбачає розміщення американських військових на аеродромах у Карупі, Скрідструпі та Ольборзі. Видання не розголошує жодних цифр, скільки саме солдатів буде відправлено до Данії.

"З часів Другої світової війни участь американців у Європі була тим, що забезпечувало нашу безпеку, а збереження та розширення цього є позитивним", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.

За словами Расмуссена, американці отримали можливість створити в Данії певні потужності, що у разі загострення ситуації скоротить час реагування і надішле стримуючий сигнал тим, хто загрожує безпеці.