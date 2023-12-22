США збільшують військову присутність у Європі. Подробиці
Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен підписали угоду про співробітництво у сфері оборони
Про це повідомляє Nordjyske.
Оборонна угода передбачає розміщення американських військових на аеродромах у Карупі, Скрідструпі та Ольборзі. Видання не розголошує жодних цифр, скільки саме солдатів буде відправлено до Данії.
"З часів Другої світової війни участь американців у Європі була тим, що забезпечувало нашу безпеку, а збереження та розширення цього є позитивним", - заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен.
За словами Расмуссена, американці отримали можливість створити в Данії певні потужності, що у разі загострення ситуації скоротить час реагування і надішле стримуючий сигнал тим, хто загрожує безпеці.
- 22 грудня також повідомлялось, що Військово-повітряні сили США продовжують вивчати всі варіанти прискорення продажу F-16 для Тайваню.
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